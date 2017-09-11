УЕФА: президент Чеферин не говорил об исключении «ПСЖ» из еврокубков
УЕФА выступил с заявлением по поводу появившейся во французских СМИ цитаты президента союза Александра Чеферина о возможном исключении «ПСЖ» из еврокубков за нарушения правил финансового фэйр-плей.
«УЕФА категорически опровергает причастность Александра Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe.
УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Более того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время», – говорится в заявлении УЕФА.
Ранее появилась информация, что УЕФА проверяет «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.
Президент УЕФА: «Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков»
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