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    УЕФА: президент Чеферин не говорил об исключении «ПСЖ» из еврокубков

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА финансовый фэйр-плей Александер Чеферин

    УЕФА выступил с заявлением по поводу появившейся во французских СМИ цитаты президента союза Александра Чеферина о возможном исключении «ПСЖ» из еврокубков за нарушения правил финансового фэйр-плей.

    «УЕФА категорически опровергает причастность Александра Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe.

    УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Более того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время», – говорится в заявлении УЕФА.

    Ранее появилась информация, что УЕФА проверяет «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.

    Президент УЕФА: «Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков»

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