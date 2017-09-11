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    Франк де Бур уволен из «Кристал Пэлас». Он проработал 78 дней. Это антирекорд АПЛ

    Теги Сэм Эллардайс Чарльтон премьер-лига Англия Рой Ходжсон отставки Кристал Пэлас Франк де Бур рекорды

    «Кристал Пэлас» отправил Франка де Бура в отставку с поста главного тренера команды.

    47-летний голландский специалист потерпел четыре поражения в четырех стартовых матчах чемпионата Англии, а его команда не забила ни одного гола. Это худший показатель среди всех клубов в высшем дивизионе страны за 93 года.

    Де Бур также установил антирекорд премьер-лиги по продолжительности работы. В 2006 году Лэсли Рид руководил «Чарльтоном» в семи матчах, после чего был уволен.

    Голландец проработал «Кристал Пэлас» всего 78 дней. До этого он провел на посту тренера «Интера» лишь 85 дней.

    По информации The Guardian, лондонцы хотели вернуть Сэма Эллардайса, но экс-тренер сборной Англии против. Фаворит на вакантный пост – Рой Ходжсон.

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