Франк де Бур уволен из «Кристал Пэлас». Он проработал 78 дней. Это антирекорд АПЛ

отправил Франка де Бура в отставку с поста главного тренера команды.

47-летний голландский специалист потерпел четыре поражения в четырех стартовых матчах чемпионата Англии, а его команда не забила ни одного гола. Это худший показатель среди всех клубов в высшем дивизионе страны за 93 года.

Де Бур также установил антирекорд премьер-лиги по продолжительности работы. В 2006 году Лэсли Рид руководил в семи матчах, после чего был уволен.

Голландец проработал всего 78 дней. До этого он провел на посту тренера «Интера» лишь 85 дней.

По информации The Guardian, лондонцы хотели вернуть , но экс-тренер сборной Англии против. Фаворит на вакантный пост – .