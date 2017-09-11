Матч Кубка России между «Динамо» СПб и «Зенитом» пройдет на «Крестовском»

Определилось место проведения матча 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и .

Игра, хозяином которой являются динамовцы, пройдет на стадионе .

Встреча состоится 21 сентября. Начало – в 20.00 по московскому времени.

Напомним, проводит домашние матчи первенства ФНЛ на МСА «Петровский».

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