Карл-Хайнц Румменигге: «Предполагаемый клуб мечты Левандовского – «Реал». К сожалению для Роберта, в его контракте нет отступных»

Председатель правления «Баварии» высказался о словах нападающего команды Роберта Левандовского.

Форвард дал интервью изданию Der Spiegel, которое не было согласовано с «Баварией». Поляк подверг критике трансферную кампанию клуба, заявив, что мюнхенцы должны подписывать игроков более высокого уровня, если хотят быть более конкурентоспособными в Европе.

«Если он жалуется на наше азиатское турне, то его предполагаемый клуб мечты, , летом провел 24 дня в жаре – вдвое больше, чем мы.

Мне жаль, что он сказал это. Уже не в первый раз Роберт плохо говорит о «Баварии». И я знаю, что за этими заявлениями стоит его агент Маик Бартель.

Контракт Левандовского рассчитан до 2021 года и, к сожалению для него, в нем нет суммы отступных», – ответил Румменигге в интервью Bild.

Спортивный директор «Баварии» уже провел беседу с Левандовским относительно слов игрока.

Румменигге – Левандовскому: «Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров, будут иметь дело со мной»