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    Карл-Хайнц Румменигге: «Предполагаемый клуб мечты Левандовского – «Реал». К сожалению для Роберта, в его контракте нет отступных»

    Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге примера Испания возможные трансферы Роберт Левандовски

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о словах нападающего команды Роберта Левандовского.

    Форвард дал интервью изданию Der Spiegel, которое не было согласовано с «Баварией». Поляк подверг критике трансферную кампанию клуба, заявив, что мюнхенцы должны подписывать игроков более высокого уровня, если хотят быть более конкурентоспособными в Европе.

    «Если он жалуется на наше азиатское турне, то его предполагаемый клуб мечты, «Реал», летом провел 24 дня в жаре – вдвое больше, чем мы.

    Мне жаль, что он сказал это. Уже не в первый раз Роберт плохо говорит о «Баварии». И я знаю, что за этими заявлениями стоит его агент Маик Бартель.

    Контракт Левандовского рассчитан до 2021 года и, к сожалению для него, в нем нет суммы отступных», – ответил Румменигге в интервью Bild.

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже провел беседу с Левандовским относительно слов игрока.

    Румменигге – Левандовскому: «Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров, будут иметь дело со мной»

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