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    Президент Ла Лиги: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится»

    Теги Барселона примера Испания Хавьер Тебас Профессиональная футбольная лига Испании политика

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного выхода Каталонии из состава Испании.

    По мнению функционера, в случае сецессии «Барселона» потеряет в доходах, поскольку больше не будет получать деньги от продажи прав на трансляцию матчей примеры.

    «При таком раскладе «Барселона» точно не останется в числе европейских топ-клубов. Будущее «Барселоны» в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность.

    Я был удивлен высказываниями, согласно которым «Барселоне» разрешать выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе. Будет не так легко достичь договоренности. В таком случае надо обратиться к испанскому законодательству

    Каталонским клубам придется столкнуться с этой проблемой. Лига, хорошо это или плохо, пройдет через это», – сказал Тебас.

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