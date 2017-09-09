Президент Ла Лиги: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного выхода Каталонии из состава Испании.

По мнению функционера, в случае сецессии потеряет в доходах, поскольку больше не будет получать деньги от продажи прав на трансляцию матчей примеры.

«При таком раскладе «Барселона» точно не останется в числе европейских топ-клубов. Будущее «Барселоны» в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность.

Я был удивлен высказываниями, согласно которым «Барселоне» разрешать выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе. Будет не так легко достичь договоренности. В таком случае надо обратиться к испанскому законодательству

Каталонским клубам придется столкнуться с этой проблемой. Лига, хорошо это или плохо, пройдет через это», – сказал Тебас.