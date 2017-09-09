Юлия Липницкая официально завершила карьеру

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила об официальном завершении карьеры фигуристки Юлии Липницкой.

«Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», – сообщается на официальном сайте ФФКР.

ФОТО – Михаил Шаров, Сочи.

Юлия Липницкая закончила. Так рано