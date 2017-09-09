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    Юлия Липницкая официально завершила карьеру

    Теги сборная России ФФКР фото женское катание Юлия Липницкая

    Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила об официальном завершении карьеры фигуристки Юлии Липницкой.

    «Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», – сообщается на официальном сайте ФФКР.

    ФОТО – Михаил Шаров, Сочи.

    Юлия Липницкая закончила. Так рано

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