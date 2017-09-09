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    «Тосно» – «Анжи». Судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле

    Теги премьер-лига Россия судьи Анжи видео фото Алексей Еськов Владимир Полуяхтов Тосно Виталий Шахов Игорь Демешко Дмитрий Мосякин Олег Данченко

    «Анжи» забил спорный гол в гостевом матче с «Тосно».

    При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.

    Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи не заметили этого. Защитник «Тосно» Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны «Анжи» Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.

    Матч судит бригада Алексея Еськова. Главному рефери помогают лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

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