«Тосно» – «Анжи». Судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле

«Анжи» забил спорный гол в гостевом матче с .

При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника .

Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи не заметили этого. Защитник «Тосно» Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны «Анжи» , который сделал результативную передачу на Данченко.

Матч судит бригада . Главному рефери помогают лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

ФОТО

ВИДЕО