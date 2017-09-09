«Тосно» – «Анжи». Судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле
«Анжи» забил спорный гол в гостевом матче с «Тосно».
При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.
Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи не заметили этого. Защитник «Тосно» Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны «Анжи» Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.
Матч судит бригада Алексея Еськова. Главному рефери помогают лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.
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