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    Андрей Будогосский: «Поговорю с Мутко об установке камер на линии ворот. Он реагирует быстро»

    Теги ЦСКА Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Анжи Андрей Будогосский Алексей Еськов Тосно Игорь Демешко Дмитрий Мосякин видеоповторы ДСИ

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о возможности установки камер, которые будут отслеживать, пересек ли мяч линию ворот.

    «Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за 20 копеек. Один раз случился момент в матче ЦСКА – «Ахмат», и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать.

    Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

    Буду говорить с Виталием Леонтьевичем (Мутко – примечание Sports.ru) на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение», – дал комментарии функционер.

    В сегодняшнем матче «Тосно» – «Анжи» (2:2) случился спорный эпизод. Перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Судьи этого не заметили, допустив результативную ошибку.

    Матч «Тосно» – «Анжи» обслуживала бригада Алексея Еськова. В качестве лайнсменов главному арбитру помогали Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

    «Тосно» – «Анжи». Судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле

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