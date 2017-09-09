Андрей Будогосский: «Поговорю с Мутко об установке камер на линии ворот. Он реагирует быстро»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о возможности установки камер, которые будут отслеживать, пересек ли мяч линию ворот.

«Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за 20 копеек. Один раз случился момент в матче – «Ахмат», и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать.

Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем (Мутко – примечание Sports.ru) на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение», – дал комментарии функционер.

В сегодняшнем матче – «Анжи» (2:2) случился спорный эпизод. Перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Судьи этого не заметили, допустив результативную ошибку.

Матч «Тосно» – «Анжи» обслуживала бригада Алексея Еськова. В качестве лайнсменов главному арбитру помогали Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

«Тосно» – «Анжи». Судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле