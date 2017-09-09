Евробаскет-2017. 1/8 финала. Словения – Украина, Литва сыграет с Грецией

В субботу, 9 сентября, в Стамбуле пройдут первые четыре матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

Украина сыграет со Словенией, которая не потерпела на турнире ни одного поражения. Литва встретится с Грецией.

Турция

Плей-офф

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.