Евробаскет-2017. 1/8 финала. Словения – Украина, Литва сыграет с Грецией
В субботу, 9 сентября, в Стамбуле пройдут первые четыре матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.
Украина сыграет со Словенией, которая не потерпела на турнире ни одного поражения. Литва встретится с Грецией.
Турция
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
- 9 сентября, 12.30, «Синан Эрдем Доум»
- Словения
- Препелич (10), Дончич (10 + 7 подборов), Рэндолф (9), Видмар (4), Драгич (3), Николич (2), Блажич (2), Чанчар (2), Мурич (0), Димец (0).
- Дата проведения
- 9 сентября, 15.15, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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