Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евробаскет-2017. 1/8 финала. Словения – Украина, Литва сыграет с Грецией

    Теги результаты сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная Словении сборная Финляндии сборная Украины Евробаскет-2017

    В субботу, 9 сентября, в Стамбуле пройдут первые четыре матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

    Украина сыграет со Словенией, которая не потерпела на турнире ни одного поражения. Литва встретится с Грецией.

    Евробаскет-2017

    Турция

    Плей-офф

    1/8 финала

    Словения – Украина 62:38 (3 четверть)
    Дата проведения
    9 сентября, 12.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Словения
    Препелич (10), Дончич (10 + 7 подборов), Рэндолф (9), Видмар (4), Драгич (3), Николич (2), Блажич (2), Чанчар (2), Мурич (0), Димец (0).
    Украина
    Пустозвонов (8), Липовый (6), Бобров (4), Лукашов (3), Кольченко (2), Корниенко (2), Кравцов (2), Отверченко (0), Конев (0), Пустовой (0), Зайцев (0).

    Германия – Франция
    Дата проведения
    9 сентября, 15.15, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Финляндия – Италия
    Дата проведения
    9 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Литва – Греция
    Дата проведения
    9 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться