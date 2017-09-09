Штат Нью-Йорк выплатит 22 млн долларов семье российского боксера Абдусаламова

Штат Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем после боя в США.

В ноябре 2013 года после боя против Майка Переса Абдусаламов был отправлен в больницу, где у него случился инсульт и был обнаружен маленький сгусток крови в мозге. Врачи провели операцию, чтобы удалить сгусток, после чего ввели россиянина в состояние искусственной комы, из которой он вышел только спустя месяц. После этого он был переведен в американский реабилитационный центр. До сих пор Абдусаламов не может ходить, у него парализована правая сторона тела и сильно затруднена речь.

В феврале 2014 года жена боксера Баканай Абдусаламова подала судебный иск в размере 100 миллионов долларов к штату Нью-Йорк и спортивной комиссии штата. Она утверждла, что в отношении ее мужа была допущена халатность, из-за чего его бой с Майком Пересом не был вовремя остановлен. По мнению Абдусаламовой, ее супруга «во время поединка жестоко избивали, однако организаторы боя на это никак не реагировали». Жена боксера также утверждала, что медицинская помощь ему была оказана неправильно и несвоевременно.

После расследования государственный инспектор раскритиковал работу NYSAC за неправильную помощь Абдусаламову, ряд системных проблем, включая подход к чрезвычайным медицинским ситуациям. Штат Нью-Йорк согласился выплатить семье боксера 22 миллиона долларов, взяв на себя ответственность за ущерб.