Игроки «Спартака» обиделись на журналистов «за списание в архив»
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему игроки отказались общаться со СМИ после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.
По словам Трахтенберга, футболисты обиделись на журналистов за «списание в архив» (многочисленные публикации с утверждением, что команда не защитит чемпионский титул).
«У команды есть обида на журналистов. Будем улучшать ситуацию общения футболистов с журналистами параллельно с игрой. Будем считать, что это было в последний раз в этом сезоне, по крайней мере пока я работаю», – сказал Трахтенберг.
После победы над «Рубином» «Спартак» с 12 очками поднялся на восьмое место в чемпионате России.
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