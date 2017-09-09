Игроки «Спартака» обиделись на журналистов «за списание в архив»

Глава департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг объяснил, почему игроки отказались общаться со СМИ после победы над (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

По словам Трахтенберга, футболисты обиделись на журналистов за «списание в архив» (многочисленные публикации с утверждением, что команда не защитит чемпионский титул).

«У команды есть обида на журналистов. Будем улучшать ситуацию общения футболистов с журналистами параллельно с игрой. Будем считать, что это было в последний раз в этом сезоне, по крайней мере пока я работаю», – сказал Трахтенберг.

После победы над «Рубином» «Спартак» с 12 очками поднялся на восьмое место в чемпионате России.