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    Игроки «Спартака» обиделись на журналистов «за списание в архив»

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Леонид Трахтенберг

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему игроки отказались общаться со СМИ после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

    По словам Трахтенберга, футболисты обиделись на журналистов за «списание в архив» (многочисленные публикации с утверждением, что команда не защитит чемпионский титул).

    «У команды есть обида на журналистов. Будем улучшать ситуацию общения футболистов с журналистами параллельно с игрой. Будем считать, что это было в последний раз в этом сезоне, по крайней мере пока я работаю», – сказал Трахтенберг.

    После победы над «Рубином» «Спартак» с 12 очками поднялся на восьмое место в чемпионате России.

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