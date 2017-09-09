Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леванте», «Валенсия» против «Атлетико», «Барселона» – «Эспаньол»
В 3-м туре испанской примеры «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Барселона» в каталонском дерби сыграет с «Эспаньолом».
Чемпионат Испании
3-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 10 сентября, 13.00, «Риасор»
- Дата проведения
- 10 сентября, 17.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 11 сентября, 22.00, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Бутарке»
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Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, Муньос, Мантовани, Рико, Перес, Пирес (Бовю, 84), Рамос (Эль-Жар, 62), Эрасо (Моран, 53), Шимановски, Герреро.
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Хетафе –
Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Фажр, Бергара, Арамбарри (Бруно Гонсалес, 89), Дьедиу (Мора, 78), Сибасаки (Альваро, 63), Молина.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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