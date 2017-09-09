Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леванте», «Валенсия» против «Атлетико», «Барселона» – «Эспаньол»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 3-м туре испанской примеры «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Барселона» в каталонском дерби сыграет с «Эспаньолом».

    Чемпионат Испании

    3-й тур

    Реал Мадрид – Леванте
    Дата проведения
    9 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Валенсия – Атлетико
    Дата проведения
    9 сентября, 17.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Эйбар
    Дата проведения
    9 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Эспаньол
    Дата проведения
    9 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Депортиво – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    10 сентября, 13.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Жирона
    Дата проведения
    10 сентября, 17.15, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Алавес
    Дата проведения
    10 сентября, 19.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Бетис
    Дата проведения
    10 сентября, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    11 сентября, 22.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Хетафе 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    8 сентября, 22.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Арамбарри, 1:1 – 65 Герреро, 1:2 – 83 Альваро.
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, Муньос, Мантовани, Рико, Перес, Пирес (Бовю, 84), Рамос (Эль-Жар, 62), Эрасо (Моран, 53), Шимановски, Герреро.
    ХетафеГуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Фажр, Бергара, Арамбарри (Бруно Гонсалес, 89), Дьедиу (Мора, 78), Сибасаки (Альваро, 63), Молина.
    Предупреждения:
    Дьедиу (48), Кала (70), Моран (74).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться