Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леванте», «Валенсия» против «Атлетико», «Барселона» – «Эспаньол»

В 3-м туре испанской примеры примет «Леванте», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а в каталонском дерби сыграет с «Эспаньолом».

Чемпионат Испании

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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