Чемпионат Италии. «Лацио» против «Милана»

В 3-м туре серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кьево» (3:0), «Интер» был сильнее СПАЛ (2:0), а «Лацио» сыграет с «Миланом».

Чемпионат Италии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Наполи» станет чемпионом. Интриги серии А, о которых не все догадывались

Матюиди – в «Ювентусе». Все трансферы серии А

Таблица серии А

Статистика серии А