Чемпионат Италии. «Лацио» против «Милана»
В 3-м туре серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кьево» (3:0), «Интер» был сильнее СПАЛ (2:0), а «Лацио» сыграет с «Миланом».
Чемпионат Италии
3-й тур
- Дата проведения
- 10 сентября, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Далберт, Гальярдини, Валеро (Весино, 78), Кандрева (Эдер, 88), Жоау Мариу (Брозович, 66), Перишич, Икарди.
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СПАЛ –
Гомис, Саламон, Викари, Вяйсянен, Ладзари, Скьяттарелла, Вивиани (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Коста, Палоски (Антенуччи, 66), Боррьелло.
- Предупреждения:
- Викари (22), Д`Амброзио (30), Мора (45), Гальярдини (58).
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Госенс (Хатебур, 69), Масьелло, Иличич (Куртич, 58), де Рон, Гомес, Кристанте, Кастань, Корнелиус (Петанья, 65).
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Сассуоло –
Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Маццителли (Данкан, 73), Сенси, Берарди, Маньянелли (Матри, 80), Лирола, Фальчинелли (Рагуза, 75).
- Предупреждение:
- Маньянелли (53).
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.00, «Фриули»
- Гол:
- 1:0 – 15 Янкто.
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Удинезе –
Скуффет, Ларангейра, Самир (Пеццелла, 74), Ларсен, Нюйтинк, де Пауль, Бехрами, Барак, Янкто (Хадльвредссон, 74), Лопес (Аднан, 81), Лазанья.
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Дженоа –
Перин, Бираски (Рози, 70), Россеттини, Хентилетти, Бертолаччи, Лазович, Велозу, Лаксальт, Таарабт, Пандев (Омеонга, 39), Лападула (Галабинов, 35).
- Удаления:
- Бертолаччи (37), Пеццелла (79).
- Дата проведения
- 10 сентября, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 38, пенальти Иммобиле, 2:0 – 43 Иммобиле, 3:0 – 48 Иммобиле, 4:0 – 49 Луис Альберто.
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Лацио –
Стракоша, де Врей, Раду, Баста, Уоллес (Баштуш, 15), Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Пароло, Лейва, Иммобиле.
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 2 Симеоне, 0:2 – 10, пенальти Терео, 0:3 – 24 Астори, 0:4 – 62 Верету, 0:5 – 89 Жил Диаш.
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Верона –
Николас, Эрто, Супреан (Ромуло, 46), Касерес, Феррари (Кин, 46), Бесса, Бюхель, Верде, Сукулини (Валоти, 70), Фарес, Паццини.
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Фиорентина –
Спортьелло, Астори, Бираги, Бруну Гашпар, Пеццелья, Верету (Кристофоро, 85), Бадель, Бенасси, Кьеза (Жил Диаш, 71), Терео (Эль-Бабакар, 75), Симеоне.
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.00, «Сарденья»
- Гол:
- 1:0 – 33 Сау.
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Кальяри –
Краньо, Пизакане, Андреолли, Капуано, Дессена (Ионицэ, 58), Падоин, Жоао Педро (Фараго, 71), Чигарини, Барелла, Сау (Фариас, 76), Паволетти.
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Кротоне –
Кордац, Чеккерини, Мартелла, Сампиризи, Кабрера, Роден (Крагль, 65), Барберис, Мандрагора, Стоян (Крочата, 77), Тротта (Тумминелло, 59), Будимир.
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Лихтштайнер, Бенатия, Ругани, Асамоа, Стураро (Бернардески, 76), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич (Бентанкур, 83).
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Инглезе (Лерис, 76), Пуччарелли (Пеллиссье, 66).
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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