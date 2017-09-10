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    Чемпионат Италии. «Лацио» против «Милана»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 3-м туре серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кьево» (3:0), «Интер» был сильнее СПАЛ (2:0), а «Лацио» сыграет с «Миланом».

    Чемпионат Италии

    3-й тур

    Интер – СПАЛ 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 сентября, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27, пенальти Икарди, 2:0 – 87 Перишич.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Далберт, Гальярдини, Валеро (Весино, 78), Кандрева (Эдер, 88), Жоау Мариу (Брозович, 66), Перишич, Икарди.
    СПАЛГомис, Саламон, Викари, Вяйсянен, Ладзари, Скьяттарелла, Вивиани (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Коста, Палоски (Антенуччи, 66), Боррьелло.
    Предупреждения:
    Викари (22), Д`Амброзио (30), Мора (45), Гальярдини (58).
    Аталанта – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    10 сентября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 27 Сенси, 1:1 – 35 Корнелиус, 2:1 – 77 Петанья.
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Госенс (Хатебур, 69), Масьелло, Иличич (Куртич, 58), де Рон, Гомес, Кристанте, Кастань, Корнелиус (Петанья, 65).
    СассуолоКонсильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Маццителли (Данкан, 73), Сенси, Берарди, Маньянелли (Матри, 80), Лирола, Фальчинелли (Рагуза, 75).
    Предупреждение:
    Маньянелли (53).
    Удинезе – Дженоа 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 сентября, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 15 Янкто.
    УдинезеСкуффет, Ларангейра, Самир (Пеццелла, 74), Ларсен, Нюйтинк, де Пауль, Бехрами, Барак, Янкто (Хадльвредссон, 74), Лопес (Аднан, 81), Лазанья.
    ДженоаПерин, Бираски (Рози, 70), Россеттини, Хентилетти, Бертолаччи, Лазович, Велозу, Лаксальт, Таарабт, Пандев (Омеонга, 39), Лападула (Галабинов, 35).
    Предупреждения:
    Бехрами (25), Лазанья (55), Самир (71), Барак (90).
    Удаления:
    Бертолаччи (37), Пеццелла (79).
    Лацио – Милан 4:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    10 сентября, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38, пенальти Иммобиле, 2:0 – 43 Иммобиле, 3:0 – 48 Иммобиле, 4:0 – 49 Луис Альберто.
    ЛациоСтракоша, де Врей, Раду, Баста, Уоллес (Баштуш, 15), Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Пароло, Лейва, Иммобиле.
    МиланДоннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Бонуччи, Монтоливо, Биглия, Сусо, Кессиэ, Борини, Кутроне.
    Верона – Фиорентина 0:5 (0:3, 0:2)
    Дата проведения
    10 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2 Симеоне, 0:2 – 10, пенальти Терео, 0:3 – 24 Астори, 0:4 – 62 Верету, 0:5 – 89 Жил Диаш.
    ВеронаНиколас, Эрто, Супреан (Ромуло, 46), Касерес, Феррари (Кин, 46), Бесса, Бюхель, Верде, Сукулини (Валоти, 70), Фарес, Паццини.
    ФиорентинаСпортьелло, Астори, Бираги, Бруну Гашпар, Пеццелья, Верету (Кристофоро, 85), Бадель, Бенасси, Кьеза (Жил Диаш, 71), Терео (Эль-Бабакар, 75), Симеоне.
    Предупреждения:
    Сукулини (34), Симеоне (41), Валоти (87).
    Кальяри – Кротоне 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 сентября, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 33 Сау.
    КальяриКраньо, Пизакане, Андреолли, Капуано, Дессена (Ионицэ, 58), Падоин, Жоао Педро (Фараго, 71), Чигарини, Барелла, Сау (Фариас, 76), Паволетти.
    КротонеКордац, Чеккерини, Мартелла, Сампиризи, Кабрера, Роден (Крагль, 65), Барберис, Мандрагора, Стоян (Крочата, 77), Тротта (Тумминелло, 59), Будимир.
    Предупреждения:
    Чигарини (43), Падоин (45), Чеккерини (53).
    Беневенто – Торино
    Дата проведения
    10 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика
    Болонья – Наполи
    Дата проведения
    10 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Ювентус – Кьево 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    9 сентября, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17, автогол Хетемай, 2:0 – 58 Игуаин, 3:0 – 83 Дибала.
    ЮвентусШченсны, Лихтштайнер, Бенатия, Ругани, Асамоа, Стураро (Бернардески, 76), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич (Бентанкур, 83).
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Инглезе (Лерис, 76), Пуччарелли (Пеллиссье, 66).
    Предупреждения:
    Хетемай (22), Манджукич (52), Матюиди (79).
    Сампдория – Рома 0:0 
    Дата проведения
    9 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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