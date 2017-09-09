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    «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Мане получил красную карточку, попав ногой в лицо Эдерсона

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Клаудио Браво травмы судьи фото Джонатан Мосс Садьо Мане Эдерсон Мораес

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане получил красную карточку в матче с «Манчестер Сити».

    Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона Мораеса.

    В результате действий Мане голкипер «Манчестер Сити» получил травму и покинул поле на носилках. В концовке первого тайма Эдерсона заменил вратарь Клаудио Браво.

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