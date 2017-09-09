«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Мане получил красную карточку, попав ногой в лицо Эдерсона
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане получил красную карточку в матче с «Манчестер Сити».
Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона Мораеса.
В результате действий Мане голкипер «Манчестер Сити» получил травму и покинул поле на носилках. В концовке первого тайма Эдерсона заменил вратарь Клаудио Браво.
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