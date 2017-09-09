Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», «Лестер» против «Челси»

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», «Лестер» сыграет с «Челси», «Эвертон» – с «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч со «Сток Сити».

В воскресенье «Суонси» примет «Ньюкасл», а в понедельник состоится матч между «Вест Хэмом» и «Хаддерсфилдом».

Чемпионат Англии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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