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    Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», «Лестер» против «Челси»

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    В 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», «Лестер» сыграет с «Челси», «Эвертон» – с «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч со «Сток Сити». 

    В воскресенье «Суонси» примет «Ньюкасл», а в понедельник состоится матч между «Вест Хэмом» и «Хаддерсфилдом». 

    Чемпионат Англии

    4-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль
    Дата проведения
    9 сентября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Брайтон – Вест Бромвич
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Тоттенхэм
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал – Борнмут
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Саутгемптон – Уотфорд
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Челси
    Дата проведения
    9 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Сток Сити – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    9 сентября, 19.30, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Бернли – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    10 сентября, 15.30, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Суонси – Ньюкасл
    Дата проведения
    10 сентября, 18.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Хэм – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    11 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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