Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», «Лестер» против «Челси»
В 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», «Лестер» сыграет с «Челси», «Эвертон» – с «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч со «Сток Сити».
В воскресенье «Суонси» примет «Ньюкасл», а в понедельник состоится матч между «Вест Хэмом» и «Хаддерсфилдом».
Чемпионат Англии
4-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.30, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 10 сентября, 18.00, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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