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    Мугуруса станет первой ракеткой мира. 24-й в истории

    Теги рейтинги US Open WTA Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса

    Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса в понедельник станет первой ракеткой мира.

    Каролина Плишкова, которая в предыдущем сезоне была финалисткой US Open, в этом году не сумела повторить свои результаты на американском мэйджоре. Чешская теннисистка не защитила прошлогодние очки, и это позволило испанской спортсменке выйти на первую строчку рейтинга WTA.

    23-летняя Мугуруса завершившимся летом выиграла два из пяти своих титулов – «Уимблдон» и Цинциннати. В прошлом году она победила на «Ролан Гаррос». Испанская теннисистка станет 24-й первой ракеткой мира в истории.

    Как Мугуруса выиграла «Уимблдон»

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