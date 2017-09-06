Мугуруса станет первой ракеткой мира. 24-й в истории

Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса в понедельник станет первой ракеткой мира.

Каролина Плишкова, которая в предыдущем сезоне была финалисткой US Open, в этом году не сумела повторить свои результаты на американском мэйджоре. Чешская теннисистка не защитила прошлогодние очки, и это позволило испанской спортсменке выйти на первую строчку рейтинга WTA.

23-летняя Мугуруса завершившимся летом выиграла два из пяти своих титулов – «Уимблдон» и Цинциннати. В прошлом году она победила на «Ролан Гаррос». Испанская теннисистка станет 24-й первой ракеткой мира в истории.

Как Мугуруса выиграла «Уимблдон»