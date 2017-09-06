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    КХЛ. «Торпедо» примет «Локомотив», СКА в гостях у рижского «Динамо»

    Теги Ак Барс Локомотив Северсталь СКА Спартак Автомобилист Торпедо результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Автомобилист – Ак Барс
    Дата проведения
    6 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Локомотив
    Дата проведения
    6 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Динамо Москва
    Дата проведения
    6 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – СКА
    Дата проведения
    6 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Динамо Минск
    Дата проведения
    6 сентября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Йокерит
    Дата проведения
    6 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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