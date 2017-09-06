КХЛ. «Торпедо» примет «Локомотив», СКА в гостях у рижского «Динамо»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Шайба»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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