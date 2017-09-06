Российские спортсмены получат 4 миллиона рублей за победу в Пхенчхане-2018

Стали известны размеры призовых, которые получат российские спортсмены за награды Пхенчхана-2018.

По сравнению с Рио-2016 суммы не изменились – победитель Игр получит четыре миллиона рублей, серебряный призер – 2,5 миллиона, бронзовый призер – 1,7 миллиона.

Выплаты будут осуществляться министерством спорта за счет бюджетных ассигнований.

«Спортсмены, ставшие медалистами Олимпиады-2016 года, получили премии не только от государства, но и от фонда поддержки олимпийцев, от регионов, от своих федераций.

Названные мною цифры – это деньги, которые они получают по распоряжению правительства. Иногда премиальные от федерации гораздо выше», – рассказал министр спорта Павел Колобков.

Общая стоимость поездки российской делегации в Пхенчхан-2018 составит не более 100 миллионов рублей.