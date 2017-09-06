Отстранение Паралимпийского комитета России оставлено в силе как минимум до ноября

Отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) продлится как минимум до ноября.

В ноябре на очередном заседании рабочей группы Международного паралимпийского комитета ( ) будет вновь рассмотрен вопрос о восстановлении ПКР в правах.

На данный момент по сообщению МПК, Россия не выполнила еще семь критериев по восстановлению своего паралимпийского комитета.

Однако российским паралимпийцам разрешат участвовать в отборочных соревнованиях к Пхенчхану-2018 в качестве нейтральных спортсменов.