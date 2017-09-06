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    Отстранение Паралимпийского комитета России оставлено в силе как минимум до ноября

    Теги допинг Пхенчхан-2018 ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) продлится как минимум до ноября.

    В ноябре на очередном заседании рабочей группы Международного паралимпийского комитета (МПК) будет вновь рассмотрен вопрос о восстановлении ПКР в правах.

    На данный момент по сообщению МПК, Россия не выполнила еще семь критериев по восстановлению своего паралимпийского комитета.

    Однако российским паралимпийцам разрешат участвовать в отборочных соревнованиях к Пхенчхану-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

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