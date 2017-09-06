Отстранение Паралимпийского комитета России оставлено в силе как минимум до ноября
Отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) продлится как минимум до ноября.
В ноябре на очередном заседании рабочей группы Международного паралимпийского комитета (МПК) будет вновь рассмотрен вопрос о восстановлении ПКР в правах.
На данный момент по сообщению МПК, Россия не выполнила еще семь критериев по восстановлению своего паралимпийского комитета.
Однако российским паралимпийцам разрешат участвовать в отборочных соревнованиях к Пхенчхану-2018 в качестве нейтральных спортсменов.
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