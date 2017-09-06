Тебас о «ПСЖ» и ФФП: «Парижан поймали писающими в бассейн. А Неймар пописал с вышки для прыжков в воду»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал работу на трансферном рынке за нарушение правил УЕФА по части финансового фэйр-плей.

«Думаю, прописанные отступные в контрактах Месси и Роналду выше, чем были у , но если президент Нассер Аль-Хелайфи захочет подписать их, он просто пробурит скважину и купит их.

Это не рыночная цена, это цена на горючее. Возможно, «ПСЖ» способен поддерживать такие цены, не знаю. Им это дается очень просто. Но по итогам лета мы все видим, что они смеются над системой.

Возможно, это покажется грубым, но один испанский журналист достаточно точно охарактеризовал это: «ПСЖ» поймали писающим в бассейн. А пописал с вышки для прыжков в воду.

Не можем мириться с этим. По крайней мере, мы должны открыть дело и заняться расследованием. И это не потому, что «ПСЖ» забрал игрока у «Барселоны». Мы очень обеспокоены данной ситуацией.

Мы очень долго боролись за продвижение Ла Лиги в сфере ТВ-прав. И сложившаяся ситуация также на нас влияет. Она влияет на экономическую модель лиги. Это пойдет во вред индустрии», – сказал Тебас.

Ранее Ла Лига попросила УЕФА начать расследование в отношении «Ман Сити» и «ПСЖ».

«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать