Reebok и UFC представили новую униформу для бойцов

Reebok и объявили вчера о «целостном обновлении» униформы бойцов организации.

Речь идет как о форме, в которой бойцы проводят поединки, так и о футболках, толстовках и кепках для выхода к октагону.

Это первое обновление формы после заключения сделки между и UFC в 2014.

Новая линейка включает в себя особую серию («Legacy Series»), которая позволяет участникам чемпионских боев и главных боев вечеров, показываемых по PPV, совместно разрабатывать модели футболок для выхода на бой.

Увидеть новую униформу «в действии» можно будет на турнире UFC 215, который состоится 9 сентября в Эдмонтоне (Канада).

Новая форма для бойцов UFC. Как вам?