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    Reebok и UFC представили новую униформу для бойцов

    Теги фото UFC Reebok

    Reebok и UFC объявили вчера о «целостном обновлении» униформы бойцов организации.

    Речь идет как о форме, в которой бойцы проводят поединки, так и о футболках, толстовках и кепках для выхода к октагону.

    Это первое обновление формы после заключения сделки между Reebok и UFC в 2014.

    Новая линейка включает в себя особую серию («Legacy Series»), которая позволяет участникам чемпионских боев и главных боев вечеров, показываемых по PPV, совместно разрабатывать модели футболок для выхода на бой.

    Увидеть новую униформу «в действии» можно будет на турнире UFC 215, который состоится 9 сентября в Эдмонтоне (Канада).

    Новая форма для бойцов UFC. Как вам?

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