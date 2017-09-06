Матч квалификации ЧМ-2018 ЮАР – Сенегал будет переигран из-за предвзятого судейства

приняла решение о переигровке матча между сборными ЮАР и Сенегала в рамках квалификации ЧМ-2018.

Такое решение принято вследствие предвзятого судейства матча. Сборная ЮАР 12 ноября 2016 года дома победила команду Сенегала (2:1). Первый гол хозяева забили с пенальти.

Обслуживавший игру арбитр Джозеф Лэмпти был пожизненно дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА. В ФИФА посчитали, что рефери манипулировал результатом матча. Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение ФИФА.

Переигровка состоится в ноябре. Точная дата будет утверждена позднее.