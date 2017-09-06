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    Матч квалификации ЧМ-2018 ЮАР – Сенегал будет переигран из-за предвзятого судейства

    Теги ФИФА происшествия судьи сборная Сенегала сборная ЮАР CAS квалификация ЧМ-2018 Африка Джозеф Лэмпти

    ФИФА приняла решение о переигровке матча между сборными ЮАР и Сенегала в рамках квалификации ЧМ-2018.

    Такое решение принято вследствие предвзятого судейства матча. Сборная ЮАР 12 ноября 2016 года дома победила команду Сенегала (2:1). Первый гол хозяева забили с пенальти.

    Обслуживавший игру арбитр Джозеф Лэмпти был пожизненно дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА. В ФИФА посчитали, что рефери манипулировал результатом матча. Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение ФИФА.

    Переигровка состоится в ноябре. Точная дата будет утверждена позднее.

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