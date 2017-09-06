Форвард минского «Динамо» Клинкхаммер переходит в «Ак Барс»

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер продолжит карьеру в , сообщает «Бизнес Online».

Казанский клуб договорился с минчанами о переходе канадского форварда.

Сегодня Клинкхаммер провел последний матч за белорусский клуб и в ближайшее время подпишет контракт с казанцами. В этом сезоне он провел 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

В прошлом сезоне Клинкхаммер отметился 42 (21+21) баллами в 47 играх.