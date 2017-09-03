Станислав Черчесов: «Если скажу, что не удивлен явкой зрителей, то слукавлю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о победе над (3:0) в товарищеском матче.

«Первый тайм удался. В игре скованности мы уже не видели. Все благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвел замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

О том, выполнили ли задуманное мною игроки, вам в процентах сказать? Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен. Пообщался со всеми игроками поближе, почувствовал их лучше. Посмотрели на их достоинства и недостатки. Жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки.

Удивлен ли явкой зрителей? Если скажу нет, то слукавлю. С другой стороны, мы провели уже Кубок конфедераций. Это говорит, что игра с таким составом и соперником была уместна. Мы поступили правильно. Работая на сборах в Новогорске, читал сводки с трансферного рынка.

Полкоманды, которая играла на КК, телами была бы здесь, а головой нет. Караваев вот не смог себя проявить в полной мере. До ночи человек не может сконцентрироваться ни о чем, кроме своего будущего», – сказал Черчесов.