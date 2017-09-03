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    Гран-при Италии. Гонка. Онлайн

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    Гран-при Италии
    Автодром Монца, Монца
    3 сентября 2017 года
     
    В 15:00 по московскому времени стартует Гран-при Италии, 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за ходом событий гонки можно на специальной странице онлайна.

    Стартовый порядок
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Ланс Стролл («Уильямс»)
    3. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    4. Валттери Боттас («Мерседес»)
    5. Кими Райкконен («Феррари»)
    6. Себастьян Феттель («Феррари»)
    7. Фелипе Масса («Уильямс»)
    8. Даниил Квят («Торо Россо»)
    9. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    10. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    11. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    12. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    13. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
    16. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    17. Джолион Палмер («Рено»)
    18. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    19. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    20. Ромен Грожан («Хаас»)
     
     

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