Гран-при Италии. Гонка. Онлайн
Гран-при Италии
Автодром Монца, Монца
3 сентября 2017 года
Автодром Монца, Монца
3 сентября 2017 года
В 15:00 по московскому времени стартует Гран-при Италии, 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за ходом событий гонки можно на специальной странице онлайна.
Стартовый порядок
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Ланс Стролл («Уильямс»)
3. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Кими Райкконен («Феррари»)
6. Себастьян Феттель («Феррари»)
7. Фелипе Масса («Уильямс»)
8. Даниил Квят («Торо Россо»)
9. Кевин Магнуссен («Хаас»)
10. Серхио Перес («Форс-Индия»)
11. Маркус Эрикссон («Заубер»)
12. Паскаль Верляйн («Заубер»)
13. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
16. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
17. Джолион Палмер («Рено»)
18. Стоффель Вандорн («Макларен»)
19. Фернандо Алонсо («Макларен»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)
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