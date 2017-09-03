ЦСКА одержал 5-ю победу подряд и вышел на 1-е место на Западе
ЦСКА обыграл «Сибирь» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армейцы одержали пятую победу подряд. Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1 Б), московское «Динамо» (6:1), минское «Динамо» (2:1 ОТ) и «Авангард» (3:0).
Команда Игоря Никитина набрала 13 очков после шести проведенных игр и на данный момент вышла на первое место в таблице Западной конференции.
Следующий матч ЦСКА проведет 5 сентября против «Югры».
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