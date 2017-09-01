Мбаппе в «ПСЖ», 11 шайб «Салавата», Рублев в 3-м круге US Open и другие новости
1. «ПСЖ» арендовал Килиана Мбаппе, Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль», «Спартак» подписал хавбека «Гремио» Рошу, а Мевля перешел в «Зенит». Все главные трансферы дедлайна – здесь. (Спойлер: ЦСКА подписал никого.)
2. «Салават Юлаев» забросил 11 шайб «Сочи» и другие результаты игрового дня КХЛ.
3. Андрей Рублев выбил с US Open Григора Димитрова, Михаил Южный зарубился в пяти сетах с Роджером и другие результаты мужской сетки. У женщин Дарья Касаткина и Елена Веснина вышли в третий круг, Светлана Кузнецова – проиграла.
4. Сборная России победила Словению (3-0) на волейбольном Евро и вышла в полуфинал, где встретится с Бельгией.
5. В европейской квалификации ЧМ-2018 французы забили 4 мяча Голландии, Бельгия отгрузила 9 штук Гибралтару, а Португалия уничтожила Фарерские острова (не буквально, конечно).
6. «Фратрия» выпустила заявление, в котором обвинила РФПЛ в нарушении регламента за отказ перенести матч «Спартака».
7. Япония оформила путевку на ЧМ-2018.
8. Поляк Томаш Марчински выиграл 12-й этап «Вуэльты», Крис Фрум проиграл 20 секунд конкурентам.
9. Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий бой состоится в декабре.
10. Некогда российский пловец Аркадий Вятчанин получил разрешение выступать за США.
11. Евробаскет-2017. Грузия одолела Литву, Финляндия в овертайме сенсационно вырвала победу у Франции и другие результаты.
12. Вы удивитесь, но ремонт крыши «Крестовского» перенесен на неопределенный срок. Что-то опять пошло не так.
13. МОК обеспокоен низкими темпами продажи билетов на Игры-2018. На данный момент продано лишь 22,7% билетов.
Цитата дня. «Человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте». Каролин Возняцки догадайтесь про какую Марию.
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