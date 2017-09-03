Марко Верратти: «Иско меня поразил. Месси и близко не показывал такой уровень»

Полузащитник сборной Италии и «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал свое противостояние с хавбеком «Реала» Иско в отборочном матче против команды Испании (0:3).

«Я настрадался против . Его игра меня поразила. Даже Месси и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал Верратти.

Главный тренер итальянской команды Джампьеро Вентуры после игры также отметил игру полузащитника испанцев.

«Когда я увидел, что Иско пробросил мяч между ног Верратти, мне захотелось встать и поаплодировать», – признался специалист.

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