Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марко Верратти: «Иско меня поразил. Месси и близко не показывал такой уровень»

    Теги Реал Мадрид Лионель Месси сборная Италии примера Испания сборная Испании Джампьеро Вентура Иско квалификация ЧМ-2018 Марко Верратти

    Полузащитник сборной Италии и «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал свое противостояние с хавбеком «Реала» Иско в отборочном матче ЧМ-2018 против команды Испании (0:3).

    «Я настрадался против Иско. Его игра меня поразила. Даже Месси и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал Верратти.

    Главный тренер итальянской команды Джампьеро Вентуры после игры также отметил игру полузащитника испанцев.

    «Когда я увидел, что Иско пробросил мяч между ног Верратти, мне захотелось встать и поаплодировать», – признался специалист.

    Почему Италия так безвольно проиграла Испании

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться