Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хэмилтон впервые возглавил личный зачет сезона-2017

    Теги Гран-при Италии Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес

    Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Италии и впервые в нынешнем сезоне стал единоличным лидером зачета пилотов. 

    С самого начала чемпионата англичанин борется за первое место в таблице с представителем «Феррари» Себастьяном Феттелем. После второй гонки чемпионата у Льюиса и Себастьяна было по 43 очка, позднее немец благодаря стабильным финишам в лидирующей группе вышел вперед. 

    После летнего перерыва «Мерседес» воспользовался преимуществом мощного двигателя на скоростных трассах в Бельгии и Италии. Это позволило Хэмилтону отыграть 14-очковое отставание и даже выйти вперед. После гонки в Монце пилот «Мерседеса» опережает Феттеля на 3 зачетных балла.

    Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться