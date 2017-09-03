Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Италии и впервые в нынешнем сезоне стал единоличным лидером зачета пилотов.

С самого начала чемпионата англичанин борется за первое место в таблице с представителем «Феррари» Себастьяном Феттелем. После второй гонки чемпионата у Льюиса и Себастьяна было по 43 очка, позднее немец благодаря стабильным финишам в лидирующей группе вышел вперед.

После летнего перерыва «Мерседес» воспользовался преимуществом мощного двигателя на скоростных трассах в Бельгии и Италии. Это позволило Хэмилтону отыграть 14-очковое отставание и даже выйти вперед. После гонки в Монце пилот «Мерседеса» опережает Феттеля на 3 зачетных балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии