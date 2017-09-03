КХЛ. «Магнитка» примет «Барыс», «Куньлунь» в гостях у «Трактора»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «CSKA Sports Ice Complex»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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