Олег Знарок о возможном усилении: «У СКА перебор уже, куда нам еще игроки?»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над (5:1) в финальном матче турнира имени Пучкова.

- Карпов по ходу матча был передвинут к Широкову и Коскиранте, а Барабанов перебрался к Гусеву и Прохоркину.

– Мы ждем от этих звеньев эффективной игры, поэтому и решили, пока есть время, что-то изменить, посмотреть.

- Это рабочий вариант на открытие сезона с ?

– Это вообще рабочий вариант.

- Сложилось впечатление, что Кетов был самым заряженным.

– Да вся команда была заряженной. Результат налицо.

- Драка между Кетовым и Анттилой, может, дополнительных эмоций добавила?

– Наверное, добавила.

- Совсем немного времени осталось до начала чемпионата. Ждать ли какого-то усиления команды?

– У нас перебор уже, куда нам еще игроки?

- Может, тогда кого-нибудь куда-нибудь обменяете?

– Все узнаете.

- Чья инициатива была не брать в руки кубок за победу в турнире Пучкова?

– Не знаю, я там не присутствовал.

- Оцените готовность команды к сезону.

– Более-менее готовы, конечно, даже, наверное, лучше, чем год назад готовы. Что меня немножко пугает (смеется).

- Калинин переберется в четвертую тройку?

– Давайте не торопиться. Решим вопрос. Время есть, проанализируем игру, посмотрим еще и сделаем боевой состав на 21-е число, – сказал Знарок.