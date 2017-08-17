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    Олег Знарок о возможном усилении: «У СКА перебор уже, куда нам еще игроки?»

    Теги СКА Олег Знарок Йокерит КХЛ Турнир имени Пучкова

    Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (5:1) в финальном матче турнира имени Пучкова.

    - Карпов по ходу матча был передвинут к Широкову и Коскиранте, а Барабанов перебрался к Гусеву и Прохоркину.

    – Мы ждем от этих звеньев эффективной игры, поэтому и решили, пока есть время, что-то изменить, посмотреть.

    - Это рабочий вариант на открытие сезона с ЦСКА?

    – Это вообще рабочий вариант.

    - Сложилось впечатление, что Кетов был самым заряженным.

    – Да вся команда была заряженной. Результат налицо.

    - Драка между Кетовым и Анттилой, может, дополнительных эмоций добавила?

    – Наверное, добавила.

    - Совсем немного времени осталось до начала чемпионата. Ждать ли какого-то усиления команды?

    – У нас перебор уже, куда нам еще игроки?

    - Может, тогда кого-нибудь куда-нибудь обменяете?

    – Все узнаете.

    - Чья инициатива была не брать в руки кубок за победу в турнире Пучкова?

    – Не знаю, я там не присутствовал.

    - Оцените готовность команды к сезону.

    – Более-менее готовы, конечно, даже, наверное, лучше, чем год назад готовы. Что меня немножко пугает (смеется).

    - Калинин переберется в четвертую тройку?

    – Давайте не торопиться. Решим вопрос. Время есть, проанализируем игру, посмотрим еще и сделаем боевой состав на 21-е число, – сказал Знарок.

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