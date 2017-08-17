Олег Знарок о возможном усилении: «У СКА перебор уже, куда нам еще игроки?»
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (5:1) в финальном матче турнира имени Пучкова.
- Карпов по ходу матча был передвинут к Широкову и Коскиранте, а Барабанов перебрался к Гусеву и Прохоркину.
– Мы ждем от этих звеньев эффективной игры, поэтому и решили, пока есть время, что-то изменить, посмотреть.
- Это рабочий вариант на открытие сезона с ЦСКА?
– Это вообще рабочий вариант.
- Сложилось впечатление, что Кетов был самым заряженным.
– Да вся команда была заряженной. Результат налицо.
- Драка между Кетовым и Анттилой, может, дополнительных эмоций добавила?
– Наверное, добавила.
- Совсем немного времени осталось до начала чемпионата. Ждать ли какого-то усиления команды?
– У нас перебор уже, куда нам еще игроки?
- Может, тогда кого-нибудь куда-нибудь обменяете?
– Все узнаете.
- Чья инициатива была не брать в руки кубок за победу в турнире Пучкова?
– Не знаю, я там не присутствовал.
- Оцените готовность команды к сезону.
– Более-менее готовы, конечно, даже, наверное, лучше, чем год назад готовы. Что меня немножко пугает (смеется).
- Калинин переберется в четвертую тройку?
– Давайте не торопиться. Решим вопрос. Время есть, проанализируем игру, посмотрим еще и сделаем боевой состав на 21-е число, – сказал Знарок.
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