достиг договоренности с «Миланом» о трансфере нападающего М’Байе Ньянга. Об этом сообщает официальный сайт инсайдера Джанлуки Ди Марицио.

Завтра игрок должен пройти медицинское обследование.

Сообщается, что сумма трансфера составит около 18 миллионов евро.

Игроку предлагают 4-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Это в 2 раза больше его нынешнего оклада.

Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.