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    «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга за 18 млн евро, завтра медосмотр

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    «Спартак» достиг договоренности с «Миланом» о трансфере нападающего М’Байе Ньянга. Об этом сообщает официальный сайт инсайдера Джанлуки Ди Марицио.

    Завтра игрок должен пройти медицинское обследование.

    Сообщается, что сумма трансфера составит около 18 миллионов евро.

    Игроку предлагают 4-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Это в 2 раза больше его нынешнего оклада.

    Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.

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