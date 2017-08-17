Кевин Дюрэнт: «Я откажусь от визита в Белый дом. Не уважаю того, кто сейчас там работает»

Форвард Кевин Дюрэнт заявил о том, что даже в случае приглашения команды на традиционную встречу с президентом США в честь победы в чемпионате все равно откажется от визита в Белый дом.

«Нет, я не пойду. Не уважаю того, кто сейчас там работает.

Я не согласен с теми вещами, которые он поддерживает. Если я откажусь от визита, то мой голос будет услышан. Это мое личное решение, но если я достаточно хорошо узнал наших парней, они все согласятся со мной», – цитирует Дюрэнта ESPN.com.

«Уорриорз» приедут в Вашингтон в конце февраля. 28 числа у калифорнийской команды намечена игра регулярного чемпионата против местных «Уизардс».