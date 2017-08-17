В «Матч ТВ» заявили, что канал не берет денег за приглашение гостей в эфир

Канал «Матч ТВ» опубликовал официальное заявление в связи с появлением информации о том, что канал просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей .

«Матч ТВ» категорически опровергает информацию, которая появилась и распространяется в соцсетях и недобросовестных СМИ: якобы, канал просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир телеканала и за анализ матчей в передачах, выходящих в эфире канала. Телеканал никогда не требовал, не предлагал и не просил финансирования производства собственных телепрограмм у клубов РФПЛ.

Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения. Подтвердить позицию «Матч ТВ» по этому вопросу готов целый ряд российских футбольных клубов, которые связаны с «Матч ТВ» длительным и взаимовыгодным сотрудничеством и партнерством.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ.

Провокационную информацию прокомментировал и ведущий «После футбола» Георгий Черданцев: «Как автор, ведущий и фактически сопродюсер программы «После футбола», который делает передачи о российском футболе на протяжении 10 лет, могу сказать, что предположение о коммерческой основе появления в моей программе гостей из клубов РФПЛ является бредом сивой кобылы по одной простой причине. «Матч ТВ» и РФПЛ являются партнерами, которые в своей совместной деятельности преследуют одну из главных задач: популяризацию чемпионата России по футболу.

Появление на канале и в моей программе игроков или тренеров – результат многолетнего взаимодействия, в том числе и моего личного, с клубами, лигой и людьми из футбола. Сама по себе идея приглашения в эфир гостя за его деньги выдает порочность тех, кому она пришла в голову. Есть такая хорошая поговорка: на воре шапка горит. Это как раз тот самый случай», – сказано в тексте.

Пресс-службы «Краснодара», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» заявили, что не получали подобных коммерческих предложений от «Матч ТВ».

«Матч ТВ» просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей