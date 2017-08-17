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    Месси, Роналду, Ибрагимович, Буффон и Рамос претендуют на приз игроку года по версии ФИФА

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Мануэль Нойер Милан Леонардо Бонуччи Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Алексис Санчес Ювентус Джанлуиджи Буффон премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Лига Европы Арсенал рейтинги ФИФА Тоттенхэм Марсело Артуро Видаль Лука Модрич Луис Суарес Тони Кроос Неймар Эден Азар Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Антуан Гризманн Кейлор Навас Харри Кейн Пауло Дибала Даниэль Карвахаль Нголо Канте

    ФИФА представила список из 24 номинантов, которые претендуют на приз лучшему игроку 2017 года.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»).

    Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»).

    Полузащитники: Нголо Канте (Франция, «Челси»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»).

    Нападающие: Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Алексис Санчес (Чили, «Арсенал»), Неймар (Бразилия, «Барселона»/«ПСЖ»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Боруссия» Дортмунд), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Златан Ибрагимович (Швеция, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).

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