Месси, Роналду, Ибрагимович, Буффон и Рамос претендуют на приз игроку года по версии ФИФА

ФИФА представила список из 24 номинантов, которые претендуют на приз лучшему игроку 2017 года.

Вратари: (Италия, «Ювентус»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»).

Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»/ ), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»).

Полузащитники: Нголо Канте (Франция, ), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), (Испания, «Барселона»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»).

Нападающие: Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Алексис Санчес (Чили, «Арсенал»), Неймар (Бразилия, «Барселона»/ ), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Боруссия» Дортмунд), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Златан Ибрагимович (Швеция, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).