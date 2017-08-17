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    «Матч ТВ» просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия бизнес телевидение Динамо Москва Ахмат Урал Краснодар Уфа Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    «Матч ТВ» разослал по клубам РФПЛ презентацию (есть в распоряжении Sports.ru), рассказывающую о передачах канала – и предлагающую платить за попадание в них сюжетов о клубах, а также за приглашение в эфир. В частности, за попадание в программу «После футбола с Георгием Черданцевым» предлагается заплатить «от 1 миллиона рублей за эпизод в зависимости от хронометража».

    Отдельно оговорены возможности попадания в шоу «Кто хочет стать легионером?» и в передачу «Все на футбол».

    Напомним, что убытки телеканала растут (они составили более 3 миллиардов рублей за два последних года), в связи с чем в штате «Матч ТВ» на протяжении последнего полугода прошли масштабные сокращения.

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