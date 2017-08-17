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    СКА выиграл турнир имени Пучкова, победив «Йокерит» 5:1

    Теги Северсталь СКА контрольные матчи результаты сборная Канады Йокерит КХЛ СКА-Нева Турнир имени Пучкова ВХЛ Сочи

    Контрольные матчи

    Турнир имени Пучкова

    Матч за 5 место

    Сочи – Северсталь – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

    0:1 – 15 Бумагин (Угаров, Кодола)

    0:2 – 19 Кагарлицкий (Чернов) ГБ

    1:2 – 35 Мальцев (Хохлов)

    1:3 – 60 Кагарлицкий (Бумагин) ПВ

    Вратари: Барулин – Гудачек.

    Матч за 3 место

    СКА-Нева – сборная Канады – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

    0:1 – 5 Робинсон (Гарбутт, Рой) ГБ

    0:2 – 32 Петерсен

    0:3 – 51 Гордон (Рой)

    0:4 – 55 Гарбутт (Гордон, Лоланд)

    Вратари: Волков – Скривенс.

    Финал

    СКА – Йокерит – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

    1:0 – 18 Барабанов (Чудинов, Рундблад)

    2:0 – 27 Чудинов (Гавриков, Широков)

    3:0 – 32 Белов (Калинин, Гавриков)

    4:0 – 34 Яковлев (Калинин, Плотников)

    5:0 – 47 Карпов (Широков, Рундблад)

    5:1 – Йормакка (Палола, Леписто)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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