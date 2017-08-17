СКА выиграл турнир имени Пучкова, победив «Йокерит» 5:1
Контрольные матчи
Турнир имени Пучкова
Матч за 5 место
Сочи – Северсталь – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
0:1 – 15 Бумагин (Угаров, Кодола)
0:2 – 19 Кагарлицкий (Чернов) ГБ
1:2 – 35 Мальцев (Хохлов)
1:3 – 60 Кагарлицкий (Бумагин) ПВ
Вратари: Барулин – Гудачек.
Матч за 3 место
СКА-Нева – сборная Канады – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 5 Робинсон (Гарбутт, Рой) ГБ
0:2 – 32 Петерсен
0:3 – 51 Гордон (Рой)
0:4 – 55 Гарбутт (Гордон, Лоланд)
Вратари: Волков – Скривенс.
Финал
СКА – Йокерит – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1:0 – 18 Барабанов (Чудинов, Рундблад)
2:0 – 27 Чудинов (Гавриков, Широков)
3:0 – 32 Белов (Калинин, Гавриков)
4:0 – 34 Яковлев (Калинин, Плотников)
5:0 – 47 Карпов (Широков, Рундблад)
5:1 – Йормакка (Палола, Леписто)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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