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    Игроки adidas выступят на US Open в коллекции от музыканта Фаррелла Уильямса

    Теги фото US Open бизнес Анжелик Кербер Adidas Гарбинье Мугуруса Александр Зверев Стэн Смит

    Американский музыкант Фаррелл Уильямс создал для adidas Originals коллекцию теннисной одежды, в которой игроки марки выступят на предстоящем Открытом чемпионате США. Среди них Александр Зверев, Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса, которая обычно представляет линию Стеллы Маккартни, и другие.

    44-летний Уильямс (на фото с главой Международного зала теннисной славы Стэном Смитом) – многократный обладатель «Грэмми», номинант на «Оскар» и лицо модного дома Chanel – сотрудничает с adidas не впервые. Ранее он участвовал в разных переизданиях культовых кроссовок Stan Smith, представленных в том числе в этом сезоне.

    Фото: instagram.com/pharrell, adidastennis

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