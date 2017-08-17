Игроки adidas выступят на US Open в коллекции от музыканта Фаррелла Уильямса

Американский музыкант Фаррелл Уильямс создал для adidas Originals коллекцию теннисной одежды, в которой игроки марки выступят на предстоящем Открытом чемпионате США. Среди них Александр Зверев, Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса, которая обычно представляет линию Стеллы Маккартни, и другие.

44-летний Уильямс (на фото с главой Международного зала теннисной славы Стэном Смитом) – многократный обладатель «Грэмми», номинант на «Оскар» и лицо модного дома Chanel – сотрудничает с adidas не впервые. Ранее он участвовал в разных переизданиях культовых кроссовок Stan Smith, представленных в том числе в этом сезоне.

Фото: instagram.com/pharrell, adidastennis