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    Игорь Шалимов: «Можно говорить, что Смолов не уйдет из «Краснодара»

    Теги Ростов Федор Смолов премьер-лига Россия Лига Европы Црвена Звезда Игорь Шалимов Краснодар Иван Игнатьев Андрей Иван

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

    – Это не игра чемпионата, тут все решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие.

    Федору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро ее достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем.

    – Можно говорить, что Смолов в этом сезоне не уйдет из команды?

    – Можно говорить, что он не уйдет. Мы ждем, что он нам поможет, – сказал Шалимов.

    Ответный матч против «Црвены Звезды» пройдет 24 августа в Белграде.

    «Краснодар» – «Црвена Звезда». Смолов вышел на поле впервые в сезоне

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