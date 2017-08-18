Ньянг отказался переходить в «Спартак»
Нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в «Спартак». Об этом сообщает ряд итальянских источников, включая Sky Sport Italia и Mediaset.
Игрок сообщил клубу, что не придет не медосмотр.
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере игрока за 18 миллионов евро. Медицинское обследование должно было состояться завтра.
Sky отмечает, что Ньянг открыт для предложения из «Торино», хотя оно составляет 12 миллионов евро.
Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.
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