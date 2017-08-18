Ньянг отказался переходить в «Спартак»

Нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в «Спартак». Об этом сообщает ряд итальянских источников, включая Sky Sport Italia и Mediaset.

Игрок сообщил клубу, что не придет не медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере игрока за 18 миллионов евро. Медицинское обследование должно было состояться завтра.

Sky отмечает, что Ньянг открыт для предложения из «Торино», хотя оно составляет 12 миллионов евро.

Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.