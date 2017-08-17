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    «Барселона» объявила, что Суарес выбыл на четыре недели

    Теги Барселона Бетис Жерар Пике примера Испания травмы сборная Уругвая Луис Суарес Суперкубок Испании

    «Барселона» представила официальную информацию о травмах защитника Жерара Пике и форварда Луиса Суареса.

    У игрока обороны выявлено растяжение в паховой области на левой ноге. Участие Пике в матче с «Бетисом» будет зависеть от хода восстановления. 

    Суарес пропустит четыре недели. У нападающего сборной Уругвая выявлено растяжение суставной капсулы правого колена.

    Футболисты получили травмы в матче с «Реалом» (0:2) в рамках Суперкубка Испании.

    У «Барсы» все плохо. Чемпионом Испании будет «Реал»?

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