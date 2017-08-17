«Барселона» объявила, что Суарес выбыл на четыре недели
«Барселона» представила официальную информацию о травмах защитника Жерара Пике и форварда Луиса Суареса.
У игрока обороны выявлено растяжение в паховой области на левой ноге. Участие Пике в матче с «Бетисом» будет зависеть от хода восстановления.
Суарес пропустит четыре недели. У нападающего сборной Уругвая выявлено растяжение суставной капсулы правого колена.
Футболисты получили травмы в матче с «Реалом» (0:2) в рамках Суперкубка Испании.
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