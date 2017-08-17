«Барселона» объявила, что Суарес выбыл на четыре недели

представила официальную информацию о травмах защитника Жерара Пике и форварда .

У игрока обороны выявлено растяжение в паховой области на левой ноге. Участие Пике в матче с будет зависеть от хода восстановления.

Суарес пропустит четыре недели. У нападающего сборной Уругвая выявлено растяжение суставной капсулы правого колена.

Футболисты получили травмы в матче с «Реалом» (0:2) в рамках Суперкубка Испании.

У «Барсы» все плохо. Чемпионом Испании будет «Реал»?