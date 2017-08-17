Флойд Мэйвезер: «Можно обсудить бой с Конором по правилам ММА. Все может быть»
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер, который 26 августа проведет бой по правилам бокса против чемпиона UFC Конора МакГрегора, рассказал, готов ли он затем встретиться с ирландцем в клетке ММА.
«Прямо сейчас я думаю только о бое, который пройдет 26 августа.
После его окончания можно обсудить возможный бой с Конором по правилам ММА. Все может быть», – сказал Флойд.
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