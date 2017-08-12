Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Коутиньо хочет уйти из «Ливерпуля», «Арсенал» и «Лестер» огненно открыли АПЛ и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Новая трансферная сага: владельцы «Ливерпуля» выпустили заявление, что не будут продавать Филиппе Коутиньо; футболист направил запрос о трансфере; клуб отклонил его; подключились родственники.

    2. «Арсенал» и «Лестер» открыли новый сезон АПЛ как надо: чумовые 4:3, первый гол Ляказетта в дебютном матче.

    3. Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

    4. Эсекиэль Гарай близок к переходу в «Спартак», осталось согласовать детали.

    5. Данис Зарипов подал апелляцию в CAS на 2-летнюю дисквалификацию за допинг.

    6. «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Канал намерен завершить переговоры по приобретению прав на трансляцию осенью.

    7. «Спартак» наймет швейцарского аналитика для изучения соперников в Лиге чемпионов.

    8. Первый канал покажет бой Мэйвезер — МакГрегор в прямом эфире.

    9. Немножко безумия: отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро.

    10. Персонал некоторых клубов АПЛ получает оклад ниже МРОТ.

    11. Бывший форвард «Зенита» Александр Панов вступил во «Фратрию».

    Цитата дня. «Хотите обсудить трансферы – обращайтесь к руководству». Массимо Каррера отказался говорить о трансферной политике.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться