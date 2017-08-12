Коутиньо хочет уйти из «Ливерпуля», «Арсенал» и «Лестер» огненно открыли АПЛ и другие новости

1. Новая трансферная сага: владельцы «Ливерпуля» выпустили заявление, что не будут продавать Филиппе Коутиньо; футболист направил запрос о трансфере; клуб отклонил его; подключились родственники.

2. «Арсенал» и «Лестер» открыли новый сезон АПЛ как надо: чумовые 4:3, первый гол Ляказетта в дебютном матче.

3. Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

4. Эсекиэль Гарай близок к переходу в «Спартак», осталось согласовать детали.

5. Данис Зарипов подал апелляцию в CAS на 2-летнюю дисквалификацию за допинг.

6. «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Канал намерен завершить переговоры по приобретению прав на трансляцию осенью.

7. «Спартак» наймет швейцарского аналитика для изучения соперников в Лиге чемпионов.

8. Первый канал покажет бой Мэйвезер — МакГрегор в прямом эфире.

9. Немножко безумия: отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро.

10. Персонал некоторых клубов АПЛ получает оклад ниже МРОТ.

11. Бывший форвард «Зенита» Александр Панов вступил во «Фратрию».

Цитата дня. «Хотите обсудить трансферы – обращайтесь к руководству». Массимо Каррера отказался говорить о трансферной политике.