«Ливерпуль»: «Никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться»
Владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group (FSG) выступила с заявлением относительно будущего полузащитника Филиппе Коутиньо.
«Мы бы хотели прояснить нашу позицию в отношении возможного трансфера Коутиньо.
Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе не будут рассматриваться.
Коутиньо останется игроком «Ливерпуля», когда закроется трансферное окно», – говорится в заявлении FSG.
Ранее «Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.
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