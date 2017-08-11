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    «Ливерпуль»: «Никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group (FSG) выступила с заявлением относительно будущего полузащитника Филиппе Коутиньо.

    «Мы бы хотели прояснить нашу позицию в отношении возможного трансфера Коутиньо.

    Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе не будут рассматриваться.

    Коутиньо останется игроком «Ливерпуля», когда закроется трансферное окно», – говорится в заявлении FSG.

    Ранее «Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

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