«Ливерпуль»: «Никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться»

Владеющая компания Fenway Sports Group (FSG) выступила с заявлением относительно будущего полузащитника .

«Мы бы хотели прояснить нашу позицию в отношении возможного трансфера Коутиньо.

Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе не будут рассматриваться.

Коутиньо останется игроком «Ливерпуля», когда закроется трансферное окно», – говорится в заявлении FSG.

Ранее «Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли