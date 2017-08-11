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    Массимо Каррера: «Хотите обсудить трансферы – обращайтесь к руководству»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Артем Тимофеев Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать возможные трансферы команды.

    – Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

    – Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству.

    Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать, – сказал Каррера.

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