Массимо Каррера: «Хотите обсудить трансферы – обращайтесь к руководству»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать возможные трансферы команды.
– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?
– Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству.
Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать, – сказал Каррера.
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