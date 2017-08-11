Массимо Каррера: «Хотите обсудить трансферы – обращайтесь к руководству»

Главный тренер Массимо Каррера отказался комментировать возможные трансферы команды.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству.

Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать, – сказал Каррера.