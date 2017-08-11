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    «Спартак» наймет швейцарского аналитика для изучения соперников в Лиге чемпионов

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Лига чемпионов возможные трансферы

    Тактик-аналитик Жан-Пьер Героса в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

    49-летний швейцарский специалист займется изучением соперников московского клуба в Лиге чемпионов.

    Героса будет выезжать на матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчеты. Кроме того, он станет появляться и на играх «Спартака», чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках.

    Новый аналитик «Спартака» уже побывал на матче 5-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.

    Героса был помощником Джованни Трапаттони в «Зальцбурге» (2006-2008), а затем был аналитиком в сборной Ирландии и параллельно сотрудничал с «Базелем», где отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов.

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