«Спартак» наймет швейцарского аналитика для изучения соперников в Лиге чемпионов

Тактик-аналитик Жан-Пьер Героса в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

49-летний швейцарский специалист займется изучением соперников московского клуба в Лиге чемпионов.

Героса будет выезжать на матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчеты. Кроме того, он станет появляться и на играх , чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках.

Новый аналитик уже побывал на матче 5-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.

Героса был помощником Джованни Трапаттони в «Зальцбурге» (2006-2008), а затем был аналитиком в сборной Ирландии и параллельно сотрудничал с «Базелем», где отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов.

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