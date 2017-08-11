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    The Telegraph: персонал некоторых клубов АПЛ получает оклад ниже МРОТ

    Теги премьер-лига Англия бизнес

    Газета The Telegraph провела расследование зарплат работников клубов английской премьер-лиги.

    Согласно отчету, некоторые клубы предпочитают нанимать дешевую рабочую силу, которая зарабатывает меньше прожиточного минимума.

    Минимальный размер оплаты труда в Лондоне составляет 9,75 фунта в час, по стране – 8,45.

    При этом клубы АПЛ недавно получили первую выплату по контракту за реализацию телевизионных прав (всего — 8,3 миллиарда фунтов за три года).

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