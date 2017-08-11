«Матч ТВ» намерен завершить переговоры по приобретению прав на трансляцию ОИ-2018 осенью

По заявлению пресс-службы «Матч ТВ», телеканал планирует закончить переговоры по покупке прав на трансляцию Игр-2018 в Пхенчхане будущей осенью.

«Матч ТВ» ведет переговоры по приобретению прав на показ Олимпиады в Пхенчхане. Все в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью», — цитирует сообщение пресс-службы «Матч ТВ» ТАСС.

Ранее комментатор Василий Уткин сообщил, что телеканал «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске.