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    «Матч ТВ» намерен завершить переговоры по приобретению прав на трансляцию ОИ-2018 осенью

    Теги Василий Уткин телевидение сборная России сборная России Пхенчхан-2018 Матч ТВ

    По заявлению пресс-службы «Матч ТВ», телеканал планирует закончить переговоры по покупке прав на трансляцию Игр-2018 в Пхенчхане будущей осенью.

    «Матч ТВ» ведет переговоры по приобретению прав на показ Олимпиады в Пхенчхане. Все в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью», — цитирует сообщение пресс-службы «Матч ТВ» ТАСС.

    Ранее комментатор Василий Уткин сообщил, что телеканал «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

    Напомним, что Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске.

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