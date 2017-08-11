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    «Ливерпуль» отклонил запрос Коутиньо о трансфере

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Руководство «Ливерпуля» отказалось удовлетворить трансферный запрос полузащитника Филиппе Коутиньо.

    25-летний бразилец сегодня по электронной почте отправил запрос спортивному директору клуба Майклу Эдвардсу.

    Однако просьба Коутиньо была отклонена, сообщает корреспондент Goal в Ливерпуле Мелисса Рэдди.

    Сегодня «Ливерпуль» заявил о том, что «никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться».

    Ранее клуб отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

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