«Ливерпуль» отклонил запрос Коутиньо о трансфере
Руководство «Ливерпуля» отказалось удовлетворить трансферный запрос полузащитника Филиппе Коутиньо.
25-летний бразилец сегодня по электронной почте отправил запрос спортивному директору клуба Майклу Эдвардсу.
Однако просьба Коутиньо была отклонена, сообщает корреспондент Goal в Ливерпуле Мелисса Рэдди.
Сегодня «Ливерпуль» заявил о том, что «никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться».
Ранее клуб отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.
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