«Ливерпуль» отклонил запрос Коутиньо о трансфере

Руководство «Ливерпуля» отказалось удовлетворить трансферный запрос полузащитника .

25-летний бразилец сегодня по электронной почте отправил запрос спортивному директору клуба Майклу Эдвардсу.

Однако просьба Коутиньо была отклонена, сообщает корреспондент Goal в Ливерпуле Мелисса Рэдди.

Сегодня «Ливерпуль» заявил о том, что «никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться».

Ранее клуб отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли