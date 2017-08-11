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    Гарай близок к переходу в «Спартак», осталось согласовать детали

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш

    Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай с большой долей вероятности перейдет в «Спартак».

    Вчера Жорже Мендеш, агент 30-летнего аргентинца, в Испании провел переговоры о трансфере своего клиента.

    Сделка еще не закрыта. Остались незначительные детали, которые могут быть улажены сегодня.

    Ранее сообщалось, что Гарай согласовал со «Спартаком» контракт на 5 миллионов евро в год. «Валенсия» готова продать Гарая за 25 миллионов евро.

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